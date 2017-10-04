В Германии начали продавать "Пельмени путинские", сделанные в Латвии

РИГА, 4 окт — РИА Новости, Павел Кириллов. На прилавки Германии поступили "Путинские пельмени", произведенные в Латвии, это привлекло внимание пользователей латвийских социальных сетей, сообщает Sputnik Латвия.

"В Германии продаются "Пельмени путинские". Где произведены? Конечно, в Латвии!" — написал в Twitter пользователь с ником Валтерс.

Vācijā pārdod Putina pelmeņus. Kur ražoti? Protams, Latvijā pic.twitter.com/ay7oooEfqY — sretlaV (@valtersb) 2 октября 2017 г.

Как следует из информации на упаковке, пельмени сделаны вручную. Продукт продается по цене 4,39 евро за пачку.

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что выпуск пельменей с таким названием — маркетинговый ход, так как в Германии живет много русскоязычных.

Один из пользователей напомнил, что недавно в Facebook обсуждалась сувенирная продукция с изображением российского президента, также произведенная в Латвии: в 2015 году некая Наталья Русинова создала интернет-магазин SuperPutin.lv, в котором можно было приобрести футболки с изображением Владимира Путина и надписями на русском и английском языках. Сейчас этот сайт недоступен.

Прибалтийские государства известны своей антироссийской и антисоветской риторикой. В то же время, это уже не первый случай, когда в странах Балтии производителей товаров обвиняют в "российской" или "советской" пропаганде. Так, в июле разгорелся скандал вокруг мороженого "Советский пломбир", изготовленного на одном из литовских предприятий.

Согласно принятому Сеймом Литвы в 2008 году закону, публичная демонстрация советской символики запрещена. За нарушение предусмотрен штраф до 289 евро.

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