В Литве производителя мороженого обвинили в "советской пропаганде"

ВИЛЬНЮС, 10 июл — РИА Новости. "Советский пломбир" литовского производства вызвал бурю негодования местных активистов.

Общественный деятель Гиедрюс Друктяйнис обнаружил мороженое в магазине деревни Девянишкес и тут же обвинил изготовителя в "советской пропаганде", сообщает Sputnik Литва.

На своей странице в Facebook Друктяйнис рассказал, что отправился в Девянишкес спеть литовский гимн в День коронации Миндаугаса (национальный праздник в Литве, отмечается 6 июля). Там он зашел в магазин и увидел "Советский пломбир". По словам активиста, он с удивлением обнаружил, что производителем лакомства является литовская компания Art Glacio.

"Я понял, что закон о советской и нацистской символике здесь не работает, но как же вам не стыдно, литовцы?" — написал Друктяйнис в своем посте.

Ситуацию прокомментировали в компании, выпускающей мороженое. По словам главы Art Glacio Арунаса Симучиса, "Советский пломбир" готовили для экспорта.

Как утверждает Симучис, это название придумали не они, а заказчик.

"Очень не по-граждански, но что делать? Заказов не так много, чтобы можно было из чего выбирать", — добавил он.

Согласно принятому Сеймом Литвы в 2008 году закону, публичная демонстрация советской и нацистской символики запрещена. За нарушение предусмотрен штраф до 289 евро.