Россия рассчитывает, что проблему с Каталонией решат правовыми методами

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва рассчитывает, что вопросы вокруг референдума в Каталонии будут решаться в рамках правового поля Испании, заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Мы исходим из того, что это внутреннее дело Испании, и мы рассчитываем, что все вопросы будут решаться внутри конституционного поля Испании. Мы хотим, чтобы Испания была и оставалась единым и процветающим государством", — сказал российский дипломат журналистам.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.