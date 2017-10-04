Эрдоган заявил, что готов ввести новые санкции против Иракского Курдистана

АНКАРА, 4 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хасаном Роухани в Тегеране о готовности ужесточить санкции против Иракского Курдистана после прошедшего там референдума о независимости.

"Иран и Турция объявили о своей четкой позиции. Наш единственный собеседник в Ираке – это Багдад. Мы еще раз отметили, что референдум незаконный. Ирак, Иран, Турция уже сделали шаги, но есть и другие санкции, которые могут быть приняты позже, ещё более серьезные", — сказал Эрдоган, который находится в Иране с визитом. Трансляцию вел телеканал NTV.

Ранее в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости от Ирака. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

Ранее Турция объявила о прекращении авиасообщения с Иракским Курдистаном и прекращении трансляции в стране ряда телеканалов автономии.