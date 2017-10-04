Терроризм часто используют для борьбы за доминирование, заявил Нарышкин

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Терроризм часто служит инструментом борьбы за власть и глобальное доминирование, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Совещание проходит 4 — 5 октября в Краснодаре.
По словам Нарышкина, неправильно считать, что терроризм порождает лишь социально-экономическая отсталость того или иного государства либо он является исключительно ответом на наступление глобализации.
"Отсидеться за высоким забором не получится", — заявил директор СВР России, апеллируя к предложению президента РФ Владимира Путина о создании международного антитеррористического фронта.
"Для победы над этим злом антитеррористический фронт должен стать по-настоящему глобальным", — уточнил он, отметив необходимость принятия всеобъемлющей конвенции ООН с единым для всех государств подходом к определению терроризма, исключающим двойные стандарты.