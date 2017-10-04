Власти ЛНР опровергли данные ОБСЕ о нарушении отвода вооружения в Донбассе

ЛУГАНСК, 4 окт — РИА Новости. Отведенное самопровозглашенной Луганской народной республикой вооружение находится на обозначенном минскими договоренностями расстоянии от линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня в ежедневном отчете ОБСЕ появилась информация о том, что миссия зафиксировала 10 реактивных систем залпового огня неподалеку от населенного пункта Красный Луч, размещенных в нарушение соответствующих линий отвода. Напомню, что, согласно минским договоренностям, данный тип вооружения должен находится не менее 25 километров от линии соприкосновения, а до Красного Луча только от Луганска 54 километра, и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не могла этого не знать", — сообщил Марочко.

По его словам, появление подобной информации в отчетах миссии вызывает обеспокоенность в ЛНР. Спикер подчеркнул, что на данный момент Народной милицией также ведется разбирательство по поводу происхождения информации в отчете ОБСЕ об отсутствии тяжелого вооружения в местах хранения ЛНР.

© РИА Новости В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе тайник с боеприпасами силовиков "Могу сказать сразу, что все отведенное вооружение находится на своих местах. Нами не фиксировалось посещение мест отвода международными наблюдателями в течение последней недели. Откуда появилась данная информация, непонятно", — заявил Марочко.

В пресс-службе СММ ОБСЕ заявили РИА Новости, что данные об этом есть в отчете миссии по состоянии от 2 октября.

"Команда СММ еще раз посетила постоянное место хранения тяжелого вооружения ЛНР за пределами линий отвода. Наблюдатели отметили отсутствие одну буксируемой гаубицы, три самоходных гаубицы, четыре РСЗО и пять буксируемых гаубиц. В этом месте было впервые отмечено наличие дополнительных единиц вооружения", — процитировали отчет в пресс-службе СММ ОБСЕ.