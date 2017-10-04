В ДНР заявили, что представители СЦКК и ОБСЕ попали под обстрел силовиков

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Представители Совместного центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе и миссии ОБСЕ попали под обстрел со стороны украинских силовиков на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики во вторник, заявили в среду в представительстве ДНР в СЦКК.

"Третьего октября в 13.20 на перекрестке Заиченко-Коминтерново представители СЦКК из наблюдательной группы "Безыменное" и патруль СММ ОБСЕ попали под обстрел ВСУ", — сообщили журналистам в представительстве ДНР в СЦКК.

По информации представительства, в 100 метрах от представителей СЦКК и миссии ОБСЕ разорвались две мины калибром 82 миллиметра.

"Также были применены стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Напомним, что за прошедшую неделю наблюдательные группы СЦКК трижды подвергались обстрелу с позиций украинской стороны", — отметили в представительстве ДНР в СЦКК.