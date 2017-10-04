Украинские силовики стягивают в Донбасс танки и артиллерию, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила танки и артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, заявил в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В район населенного пункта Волноваха в 17 километрах от линии соприкосновения отмечено прибытие танков Т-72 – четыре единицы, САУ "Гвоздика" – три единицы. В район Новотроицкого в одном километре от линии соприкосновения — прибытие МТ-12 "Рапира", четыре единицы", — сказал он журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.