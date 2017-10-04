Жительница Швейцарии обвинила Полански в изнасиловании в 1972 году

ЖЕНЕВА, 4 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Жительница Швейцарии подала жалобу на режиссера Романа Полански за изнасилование в 1972 году, заявил РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры кантона Санкт-Галлен Роман Доблер.

Как сообщили РИА Новости в полиции Санкт-Галлена, жалоба поступила 26 сентября от 61-летней Ренаты Лэнгер. Она заявила, что Полански в феврале 1972 года изнасиловал ее в городе Гштаат. Полиция передала жалобу в кантональную прокуратуру.

"Сегодня все файлы, все, что мы имеем по делу, будет передано в генеральную прокуратуру кантона Берн", — сказал Доблер.

По его словам, поскольку предполагаемое изнасилование было совершено в городе Гштаат, который находится в кантоне Берн, оно не имеет отношения к прокуратуре Санкт-Галлена. Однако жалоба была подана именно в этом кантоне, поэтому прокуратуре Берна предстоит решить, под чью юрисдикцию попадает данное дело. Доблер не стал уточнять, когда может быть принято решение по данному вопросу, но отметил, что обычно эта процедура занимает несколько дней.

"Вторым шагом будет определение, насколько оно соответствует срокам давности, и будет ли проводиться расследование", — сказал он.

Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней американки Саманты Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.

Ранее юридическая команда Полански обратилась в суд в США с ходатайством об урегулировании дела об изнасиловании. Адвокат заявил, что 83-летний Полански, имеющий польское и французское гражданство, планирует вернуться в США, чтобы посетить могилу своей жены Шарон Тейт, убитой в 1969 году бандой Чарльза Мэнсона. При этом режиссеру необходимы гарантии, что он не окажется в тюрьме по обвинению в изнасиловании. Судья высшего суда Лос-Анджелеса Скотт Гордон отклонил несколько запросов об урегулировании дела, в том числе исключающий тюремное заключение. Гордон также отказался уточнить, какой будет приговор Полански в том случае, если он вернется в США.

Во время визита на кинофестиваль в Цюрихе в сентябре 2009 года Полански был арестован по запросу властей США. Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог в 4,5 миллиона долларов, а в июле 2010 года швейцарский минюст постановил отказать США в экстрадиции режиссера и окончательно освободить арестованного. В 2015 году об отказе экстрадировать Полански в США заявил суд Польши.