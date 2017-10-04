Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия должна использовать все возможные правовые основания для защиты гражданина РФ Александра Винника, арестованного по запросу США в Греции по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалюту, заявил РИА Новости в среду первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров.

Ранее совет судей в греческом городе Салоники постановил удовлетворить запрос США о выдаче Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалюту. Адвокат Винника Александрос Ликурезос сообщил, что защита подала апелляцию в Верховный суд Греции. При этом Россия также направила Греции запрос о выдаче Винника.

"Россия должна, обязана защищать своих граждан. Мы не выдаем своих сограждан по Конституции РФ, мы принимаем все меры по их защите за рубежом", — отметил Александров.

Он подчеркнул, что в ситуации с делом Александра Винника "мы не должны оставаться равнодушными, необходимо изучать все обстоятельства и все возможные правовые основания для его защиты".

Сенатор пояснил, что эту ситуацию также необходимо изучать с учетом существующих международных соглашений.

Винник был задержан по просьбе американских властей 25 июля на полуострове Халкидики в Греции, где находился с женой и двумя маленькими детьми. Власти США обвиняют 38-летнего россиянина в том, что он с 2011 года руководит преступной организацией, которая владеет и управляет одним из главных сайтов в сфере киберпреступлений в мире — биткоин-биржей BTC-e. Среди обвинений, в частности, легализация доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют. По оценкам американских следователей, с момента создания биржи Винником было отмыто не менее 4 миллиардов долларов. Экстрадиции Винника добивается и Генеральная прокуратура России. Сам Винник не возражает против выдачи в Россию.

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