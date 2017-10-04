В Казахстане возбудили дело после крушения самолета Ан-28

АСТАНА, 4 окт – РИА Новости. Досудебное расследование начато в Казахстане по факту крушения самолета близ Алма-Аты, уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", сообщила в среду главная транспортная прокуратура республики.

Самолет авиакомпании East Wing, выполнявший во вторник санитарный рейс по маршруту Алма-Ата — Шымкент, упал и загорелся около села Междуреченск в 28 километрах от Алма-Аты. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них — командир воздушного судна, второй пилот, авиатехник и два врача, летевшие для оказания медицинской помощи пациентке в тяжелом состоянии. При министерстве по инвестициям и развитию Казахстана организована специальная комиссия для установки причин авиапроисшествия.

В сообщении на сайте главной транспортной прокуратуры отмечается, что факт крушения самолета зарегистрирован по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 344 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

"В настоящее время проводится досудебное расследование", — сообщили в ведомстве.