Госдеп объяснил вторжение в генконсульство России в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Сотрудники Госдепартамента США проникли в здание генконсульства России в Сан-Франциско, потому что время, отведенное для проживавших там россиян, закончилось, заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

Ранее российский МИД сообщил, что все помещения генконсульства в Сан-Франциско "полностью захвачены".

"Первое октября было тем днем, который мы любезно предоставили российскому правительству, потому что мы узнали, что в некоторых этих зданиях (генконсульства — ред.) живут семьи. Некоторые люди проживали в этих помещениях офисного типа. Когда мы узнали об этом, мы предложили дополнительное время, чтобы они собрали свои вещи и ушли. Поэтому мы разрешили им жить в этих квартирах до 1 октября, и их время вышло. Вот все, что произошло", — заявила Науэрт на брифинге.

При этом она подчеркнула, что "никаких замков не ломали" и никакие сотрудники ФБР в мероприятии не участвовали.