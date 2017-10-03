Смертельная схватка геккона и ядовитой змеи попала на видео

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В сети опубликованы кадры спасения геккона, на которого напала ядовитая украшенная змея. Короткое видео появилось на YouTube.

Как сообщает Daily Mail, ролик снял житель Бангкока Тонг Фуллер. Сам мужчина решил не вмешиваться в битву пресмыкающихся.

На видео обыкновенная украшенная змея обвивает ящерицу и начинает впрыскивать в нее яд. В какой-то момент геккону удается вырваться из смертельных объятий. Змея пытается атаковать еще раз, но беглец успешно уворачивается от ударов.

Фуллер признался, что рад за геккона — по его словам, змея должна была съесть жертву, но та оказалась "хитрее и проворнее". "Его время еще не пришло", — сказал очевидец журналистам.