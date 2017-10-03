МВД Казахстана сообщило о гибели всех находившихся на борту самолета Ан-28

АЛМА-АТА, 3 окт – РИА Новости, Михаил Егорин. Все люди, находившиеся на борту самолета Ан-28, который упал во вторник в 28 километрах от Алма-Аты, погибли, сообщил журналистам официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Ранее комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию республики сообщил, что воздушное судно Ан-28 авиакомпании East Wing, выполнявшее санитарный рейс по маршруту Алма-Ата – Шымкент с пятью людьми на борту, в 18.47 (15.47 мск) пропало с локатора на удалении 28 километров от Алма-Аты. Представитель комитета по ЧС сообщил, что спасатели нашли самолет горящим на земле и приступили к его тушению.

"Предварительно на борту самолета находились пять человек, которые погибли", — сообщил Иманкулов, добавив, что это "предварительная информация".

По данным представителя Комитета по ЧС, падение самолета произошло в Илийском районе Алма-Атинской области вблизи села Междуреченск в 19.15 (16.15 мск). На месте происшествия находятся 12 человек и три единицы техники службы пожаротушения Алма-Атинской области, которые продолжают бороться с огнем.