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США теряют, а Пекин находит: почему "китайская экспансия" выгодна России

18:3303.10.2017
(обновлено: 18:34 03.10.2017)
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© AFP 2017 / Mandel NganПремьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме. 2 октября 2017Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме. 2 октября 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча 3 октября посещает Белый дом, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом проблему северокорейской ядерной угрозы. Однако особенность момента состоит в том, что Таиланд сегодня — партнер Пекина, а не Вашингтона. И это далеко не единственный пример, когда бывшие союзники США в Юго-восточной Азии смотрят в сторону Китая.

Свято место пусто не бывает

Отношения Таиланда с США и Китаем — красноречивый пример того, как происходит смена приоритетов. В 2014 году в Таиланде случился государственный переворот, после которого Соединенные Штаты приостановили оказание военной помощи Бангкоку, отменили ряд межгосударственных визитов и понизили уровень сотрудничества с этой страной.

Рукопожатие на фоне карты мира. Архивное фото
© Fotolia / FotolEdhar
Россия и Таиланд решили расширять инвестиционное сотрудничество

Прошло три года, и сегодня Таиланд числится в списке из 16 государств, с которыми США переживают дисбаланс в торговых отношениях. В то же время, если в общем объеме прямых иностранных инвестиций в таиландскую экономику китайские вложения десять лет назад едва достигали 1%, то сегодня превысили 15%. В списке инвесторов Таиланда по итогам прошлого года Китай занял второе место после Японии.

На такое изменение расклада сил оказал влияние выход США из Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), к которому Бангкок проявляет повышенную заинтересованность с 2013 года. Однако главная причина — идеологическая.

"США отказываются поддерживать режим, который они считают недемократическим и попирающим права человека. Однажды включив так называемый механизм нравственной доминанты, Вашингтон уже не может поступиться принципами в своей внешней политике. А коммунистический Китай на все эти нюансы не обращает внимания и действует исходя исключительно из принципов экономической целесообразности. И выигрывает", — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Кроме чисто экономических интересов, играют роль и оборонно-стратегические. Обострение конфликта Китая с Японией из-за группы островов теоретически может привести к тому, что корабли Седьмого флота США в какой-то момент перекроют Малаккский пролив, и тогда единственными воротами в Южно-Китайское море для КНР останется планируемый Тайский канал через перешеек Кра. Это является дополнительным стимулом для Китая наращивать сотрудничество с Таиландом.

© AP Photo / Chen Fei/XinhuaКорабль ВМФ Китая в Шанхае
© AP Photo / Chen Fei/Xinhua
Корабль ВМФ Китая в Шанхае

Тень китайской подлодки

Другим примером смены внешнеполитических ориентиров стала Малайзия. Накануне визита в США премьер-министра страны Наджиба Разака на малайзийскую военно-морскую базу Сепанггар на Борнео на четыре дня зашла китайская подводная лодка.

"И Малайзия, и Таиланд все время пытаются показать свою равную удаленность и от США, и от Китая. Но одно дело — заявления лидеров этих стран, другое — кто все-таки реально перетягивает канат на свою сторону в регионе. США заметно проигрывают Китаю. В последние годы Китай сильно укрепил свое влияние в Юго-Восточной Азии. Американцы начали понимать, что они теряют влияние в регионе. Филиппины — их ближайший союзник, Таиланд тоже связан тысячью нитей с США, но они склоняются в сторону Китая, экономическое присутствие которого там постоянно растет", — сказала китайскому сайту агентства Sputnik эксперт Института Востоковедения РАН Елена Фомичева.

Советник-посланник КНДР Ким Ю Сон покидает посольство в Куала-Лумпуре. Архивное фото
© AFP 2017 / Mohd Rafsan
Малайзия не намерена разрывать дипотношения с КНДР

Участившиеся визиты азиатских лидеров в Вашингтон — свидетельство того, что Белый дом обеспокоен разворотом своих стратегических союзников в сторону Пекина и пытается найти подходы к ним, чтобы вернуть "блудных партнеров" под свое крыло.

Таиланд, Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Лаос — вот далеко не полный список стран региона, сотрудничество которых с США или постепенно сворачивается, или находится на неизменном уровне, в то время как торгово-экономическое, военное и политическое партнерство с Китаем не первый год переживает процесс динамического развития.

"США слишком заняты собой"

Тем временем, пока Штаты выходят из международных партнерств (таких, как ТТП и NAFTA), региональные и межрегиональные интеграционные процессы продолжаются уже без них, утверждает профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский. Он напоминает, что 11 стран, оставшиеся в ТТП, продолжают процесс ратификации соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Кроме того, уже до конца этого года ожидается подписание еще одного соглашения — о создании Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП).

"В создании ВРЭП участвуют страны АСЕАН и еще десять государств, с которыми у этой ассоциации есть соглашения о зоне свободной торговли. Это будет огромный экономический блок, на долю которого приходится половина населения Земли и примерно 50% ВВП всего земного шара. В него войдут такие быстро развивающиеся гиганты, как Китай и Индия, так что реальную мощность нового экономического интеграционного образования трудно будет переоценить", — говорит Алексей Портанский.

Китай активно наращивает торгово-экономическое сотрудничество со странами АТР: начиная с 2000 года его двусторонний товарооборот с десяткой государств — членов АСЕАН вырос более чем в десять раз и перевалил за 500 миллиардов долларов, тогда как у США этот показатель находится на уровне 200 миллиардов долларов.

© AFP 2017 / StringerСудно с грузовыми контейнерами в китайском порту
© AFP 2017 / Stringer
Судно с грузовыми контейнерами в китайском порту

"Сегодня Белый дом слишком занят внутренними американскими проблемами, чтобы уделить достаточное внимание поддержанию статуса США как мировой державы, — считает Дмитрий Абзалов. — Кроме того, обещания по решению экономических и социальных проблем и увеличению числа рабочих мест в стране, которые раздавал Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании, прямо противоречат задачам какой-либо внешней экспансии и препятствуют доступу на внутренний рынок США потенциальных торговых партнеров".

Вид на Бангкок. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Россия оценила идею Таиланда открыть центр АСЕАН по кибербезопасности

Аналитик убежден, что рост экономического влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом Россия вполне может использовать в своих интересах. Есть много секторов экономики, где Москва может предложить свое участие, дополняя Пекин — к примеру, в энергетической сфере, машиностроении, в области ВПК. И, действуя в кооперации с КНР, расширять торгово-экономическое сотрудничество с самыми разными странами и регионами.

Между Россией и АСЕАН сегодня существует множество механизмов взаимодействия. На состоявшемся недавно экономическом форуме во Владивостоке отдельно обсуждались возможности сотрудничества и обмена опытом между территориями опережающего развития Дальнего Востока, Свободным портом Владивосток и свободными экономическими зонами в Юго-Восточной Азии. В общей сложности было представлено 32 инвестиционных проекта на общую сумму 1,3 триллиона рублей. Это проекты в области развития транспортной и логистической систем Дальнего Востока, в области горнодобывающей, газохимической промышленности, лесной отрасли,  сельского хозяйства и рыболовства, а также туризма и здравоохранения.

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