Косачев считает, что необходимо налаживать отношения России и Грузии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. У народов России и Грузии существует запрос на нормализацию и восстановление отношений, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев во вторник на встрече с представителями фракции "Альянс патриотов Грузии" во главе с ее председателем Георгием Ломия.

"В последнее время контакты по парламентской линии оказались заморожены. Я уверен, что это ошибка, которую надо исправлять", — сказал Косачев.

Он подчеркнул, что страны являются соседями, "я уверен, наши народы готовы восстанавливать отношения друг с другом". Сенатор отметил, что в таких ситуациях именно парламентская дипломатия готова находить какие-то окна возможностей для восстановления отношений.

"Общественный запрос на нормализацию отношений между странами существует. Мы как парламентарии должны ориентироваться не на политическую конъюнктуру, а на потребности людей", — сказал глава комитета СФ.

Он также отметил, что у спикера Совфеда Валентины Матвиенко была возможность пообщаться со своим грузинским визави в рамках международной встречи в Туркмении. "Но это скорее исключение из правила", — сказал сенатор.

Косачев также с удовлетворением отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами не стоит на месте.

В свою очередь Ломия подчеркнул, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи у власти, сделал все, чтобы взаимоотношения двух стран зашли в тупик.

"К сожалению, наша партия единственная в парламенте, кто понимает, что без диалога с Россией, с Абхазией выходить из этого тупика невозможно. Но в Грузии этот наш шаг (визит в Москву) приняли в штыки", — сказал грузинский депутат.

В ходе беседы парламентарии из Грузии выразили озабоченность в связи с тем, что жители страны не могут посетить захоронения своих близких, которые находятся в Цхинвальском районе. Обсуждался и вопрос оформления виз в Россию.