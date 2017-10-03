Косачев считает, что необходимо налаживать отношения России и Грузии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. У народов России и Грузии существует запрос на нормализацию и восстановление отношений, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев во вторник на встрече с представителями фракции "Альянс патриотов Грузии" во главе с ее председателем Георгием Ломия.
"В последнее время контакты по парламентской линии оказались заморожены. Я уверен, что это ошибка, которую надо исправлять", — сказал Косачев.
Он подчеркнул, что страны являются соседями, "я уверен, наши народы готовы восстанавливать отношения друг с другом". Сенатор отметил, что в таких ситуациях именно парламентская дипломатия готова находить какие-то окна возможностей для восстановления отношений.
"Общественный запрос на нормализацию отношений между странами существует. Мы как парламентарии должны ориентироваться не на политическую конъюнктуру, а на потребности людей", — сказал глава комитета СФ.
Косачев также с удовлетворением отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами не стоит на месте.
В свою очередь Ломия подчеркнул, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи у власти, сделал все, чтобы взаимоотношения двух стран зашли в тупик.
В ходе беседы парламентарии из Грузии выразили озабоченность в связи с тем, что жители страны не могут посетить захоронения своих близких, которые находятся в Цхинвальском районе. Обсуждался и вопрос оформления виз в Россию.