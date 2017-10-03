МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Госдеп США призвал российские власти немедленно освободить зампредседателя запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа*" Ильми Умерова, приговоренного к двум годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ, говорится в распространенном госдепом документе.
"США глубоко обеспокоены обвинительным приговором от 27 сентября к тюремному заключению на два года лидеру крымских татар Ильми Умерову", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить Умерова и отменить его обвинительный приговор", — сказала Науэрт.
Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис*, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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