МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Госдеп США призвал российские власти немедленно освободить зампредседателя запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа*" Ильми Умерова, приговоренного к двум годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ, говорится в распространенном госдепом документе.

В среду Симферопольский районный суд приговорил обвиняемого в призывах к сепаратизму зампредседателя запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа*" Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения.

"США глубоко обеспокоены обвинительным приговором от 27 сентября к тюремному заключению на два года лидеру крымских татар Ильми Умерову", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить Умерова и отменить его обвинительный приговор", — сказала Науэрт.

Умеров обвинялся в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ в эфире телеканала АТР, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Свою вину Умеров, имеющий российское и украинское гражданство, не признал.

Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис*, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

*Запрещенная в России экстремистская организация

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>