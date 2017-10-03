В ЕК заявили, что не обсуждают посредничество в ситуации с Каталонией

БРЮССЕЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не обсуждает возможность выступить посредником в урегулировании ситуации с Каталонией, надеется, что стороны сами смогут ее решить, заявил вице-председатель ЕК по занятости и экономическому росту Юрки Катайнен.
"Мы только обсудили, что произошло, собрали информацию. Но поскольку комиссия не принимает участия в этой ситуации, мы не обсуждали, что следует сделать или должна сделать комиссия", — сказал Катайнен, выступление которого транслировалось службами ЕК.
Он отметил, что "это внутреннее дело Испании".
"Мы надеемся, что люди сядут за стол переговоров, разрядят ситуацию и найдут решение", — заявил вице-председатель ЕК.
Он также сообщил, что в среду этот вопрос поднимет на пленарной сессии Европарламента первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.
На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.
Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов. Во вторник в Каталонии проходит всеобщая забастовка против жестких мер испанской полиции.