Близ Алма-Аты с радаров пропал самолет санавиации Ан-28

АЛМА-АТА, 3 окт – РИА Новости, Михаил Егорин. Самолет Ан-28 авиакомпании East Wing, выполнявший санитарный рейс по маршруту Алма-Ата – Шымкент, пропал с локаторов после вылета, на борту находились пять человек, сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"Санитарный рейс, воздушное судно Ан-28 авиакомпании East Wing по маршруту Алма-Ата – Шымкент. В 18.47 (15.47 мск) пропал с локатора, удаление 28 километров от Алма-Аты. Связь с бортом отсутствует. На борту пять человек. Идут спасательно-поисковые работы", — говорится в сообщении комитета.