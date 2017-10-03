В президенты Иракского Курдистана выдвинулся единственный кандидат

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мохаммад Туфик Рахим является единственным кандидатом на пост президента Иракского Курдистана, выборы которого запланированы на 1 ноября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу избирательной комиссии автономного региона Йари Хаджи Омара.
"К истекающему во вторник сроку регистрации кандидатов мы получили все необходимые документы, позволяющие Мохаммаду Туфику Рахиму стать кандидатом на пост президента Курдистана. Он единственный выдвинул свою кандидатуру", — сообщил глава комиссии агентству, которое называет кандидата политическим противником действующего президента Масуда Барзани.
Президентские выборы в регионе проводились последний раз в 2009 году. Срок президентских полномочий Масуда Барзани истек в 2013 году и продлевался дважды: парламентом и судом. Ранее Барзани заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.