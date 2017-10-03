В президенты Иракского Курдистана выдвинулся единственный кандидат

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мохаммад Туфик Рахим является единственным кандидатом на пост президента Иракского Курдистана, выборы которого запланированы на 1 ноября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу избирательной комиссии автономного региона Йари Хаджи Омара.

"К истекающему во вторник сроку регистрации кандидатов мы получили все необходимые документы, позволяющие Мохаммаду Туфику Рахиму стать кандидатом на пост президента Курдистана. Он единственный выдвинул свою кандидатуру", — сообщил глава комиссии агентству, которое называет кандидата политическим противником действующего президента Масуда Барзани.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. 25 сентября состоялся референдум о независимости автономии, "за" проголосовали 92,7% избирателей (2,86 миллиона человек). Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Президентские выборы в регионе проводились последний раз в 2009 году. Срок президентских полномочий Масуда Барзани истек в 2013 году и продлевался дважды: парламентом и судом. Ранее Барзани заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.