Силовики выпустили около 60 мин за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 60 мин за минувшие сутки, заявил журналистам во вторник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На донецком направлении по прилегающим районам девяти населенных пунктов выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров, 33 мины калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, на мариупольском направлении силовики выпустили еще 14 мин, а также вели огонь из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. "На горловском направлении в результате обстрела со стороны подразделений ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия повреждения получили два домостроения", — добавил Басурин.