Люди ожидают на месте стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

Люди ожидают на месте стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 2 октября 2017

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американская телекомпания CBS уволила вице-президента Хэйли Гефтман-Голд, которая заявила, что жертвы стрельбы в Лас-Вегасе не заслуживают сочувствия, так как фанаты кантри-музыки "чаще всего являются республиканцами".

"На самом деле, я даже не чувствую сочувствия, поскольку фанаты музыки кантри — это чаще всего республиканцы с оружием", — говорилось в сообщении Гефтман-Голд в Facebook, которое сейчас удалено. Цитату из поста приводит телеканал Fox News.

Позже, как сообщает ТВ, Хейли Гефтман-Голд принесла свои извинения, сказав, что "глубоко сожалеет о том, что преуменьшила значение жизней людей, которые отнял Стивен Пэддок прошлой ночью".

"Ранее сегодня я написала не имеющий оправдания пост в обсуждении на Facebook, касающемся трагической стрельбы в Лас-Вегасе, я очень сожалею об этом заявлении. Мои постыдные комментарии не отражают взглядов моего бывшего работодателя, коллег, семьи и друзей, а также мои собственные убеждения", — заявила она.

Представитель CBS сообщил Fox News, что Гефтман-Голд была уволена за нарушение правил телекомпании. "Ее взгляды, выраженные в социальных сетях, крайне неприемлемы для всех в CBS. Мы искренне сочувствуем жертвам в Лас-Вегасе и их семьям", — заявил он.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей. Жертвами стрелка, 64-летнего Стивена Пэддока, стали более 50 человек, более 400 пострадали. Сам преступник погиб. Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.

Подробнее о случаях гибели людей во время стрельбы в общественных местах в США читайте в справке РИА Новости >>