Топ-менеджер CBS назвала убитых в Лас-Вегасе "республиканцами со стволами"

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вице-президент отдела стратегических транзакций американской телекомпании CBS Хэйли Гефтман-Голд написала в Facebook, что посетители концерта в Лас-Вегасе, штат Невада, не заслуживают сожаления, поскольку, скорее всего, являются сторонниками Республиканской партии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В своем посте Гефтман-Голд напомнила, что в 2012 году после массового убийства в школе "Сэнди-Хук" республиканцы отказались поддержать в Конгрессе законопроект об ужесточении контроля над оружием.

"Я даже не чувствую сожаления (к погибшим – ред.), поскольку фанаты музыки кантри – это, как правило, "республиканцы со стволами", — написала она.

A @CBS legal exec thought the Las Vegas victims had it coming. pic.twitter.com/YjeSyAox59 — Brandon Morse (@TheBrandonMorse) 2 октября 2017 г.

​Как пишет консервативное издание The Daily Caller, которое первым опубликовало скриншот поста Гефтман-Голд, в настоящее время оригинал сообщения удален, но не самим автором.

CBS

CBS

Позже взаявили, что Гефтман-Голд больше у них не работает. "Ее взгляды, выраженные в социальных сетях, неприемлемы для всех в", — говорится в заявлении представителя компании.

Сама Гефтман-Голд, в свою очередь, принесла извинения. "Я глубоко сожалею о боли, которую мои слова нанесли близким пошибших. Я понимаю и принимаю все последствия, которые вызвали мои слова", — заявила она.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, убиты 59 человек, свыше 500 пострадали. Огонь открыл 64-летний Стивен Пэддок, сам он погиб. Эта трагедия — крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.