Медик нашла в теле брата лидера КНДР признаки, указывающие на отравление

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Патологоанатом малоазийской больницы сообщила, что в теле убитого Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — был обнаружен низкий уровень содержания фермента, отвечающего за контроль работы мышц, что указывает на его отравление, сообщает издание Malaysian Insight.

"Холинэстераза у Ким Чен Нама была на уровне 344, а это мало", — сообщила врач Норашикин Отман (Norashikin Othman) прокуратуре. По ее словам, этот фермент у здорового человека должен находиться на уровне от 5,320 до 12,290 единиц.

Как пишет издание, нехватка фермента в организме может привести к отказу органов. Отмечается, что низкий уровень вещества указывает на отравление.

В понедельник в малайзийском городе Шах-Алам начался суд над двумя подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама.

Суд может вынести смертный приговор вьетнамке Зоан Тхи Хыонг и индонезийке Сити Аисье, которые 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура напали на гражданина КНДР с дипломатическим паспортом на имя Ким Чхоль. Они, как утверждается, намазали лицо корейца маслом с растворенными в нем компонентами сильного отравляющего вещества VX.

В Южной Корее сразу признали в погибшем брата Ким Чен Ына, который давно проживал в китайском Макао, хотя в Пхеньяне официально так и не заявили, что речь идет именно о Ким Чен Наме.

В то же время тогда в интернете было опубликовано видео-обращение молодого человека Ким Хан Соля, назвавшего себя сыном Ким Чен Нама, о том, что его отец был убит, а чуть позже полиция Малайзии объявила, что образцы ДНК, способ получения которых не был раскрыт, подтвердили личность брата лидера КНДР.

Подсудимые Зоан Тхи Хыонг (28 лет) и Сити Аисья (25 лет) не признают своей вины, утверждая, что их наняли якобы для участия в видео-розыгрыше, и они понятия не имели, кем был человек, который скончался от их действий в аэропорту Куала-Лумпура.

Подозрения в ходе расследования пали на саму КНДР, которую считают причастной к смерти Ким Чен Нама, но Пхеньян это настойчиво отвергает, считая, что нападение было сфабриковано в кампании против КНДР. Несколько северокорейских граждан, подозреваемых в причастности к инциденту, вместе с тем сразу покинули Малайзию.

Северная Корея назвала убийство Ким Чен Нама выгодным только для Южной Кореи. Именно в Сеуле появились первые сообщения о том, что в Малайзии убит брат Ким Чен Ына, после чего посыпались обвинения в адрес КНДР. Это произошло в разгар расследования крупного коррупционного скандала вокруг южнокорейского президента Пак Кын Хе, которой 9 декабря 2016 года был объявлен импичмент, после чего она была отстранена от власти.

Ким Чен Нам — старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец — скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Вместе со своей семьей Ким Чен Нам жил в Макао и занимался бизнесом, отдалившись от политики. В одном из зарубежных телеинтервью его сын Ким Хан Соль признался, что никогда не видел ни своего деда Ким Чен Ира, ни нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.