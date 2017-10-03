МИД Украины назвал референдум о независимости Каталонии нелегитимным

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии, заявила во вторник официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов. Националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании, Omnium Cultural и Каталонская национальная ассамблея, в воскресенье призвали 3 октября провести "общую забастовку".

"Безусловно, Украина выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Испании… Украина считает нелегитимным проведенный каталонскими властями 1 октября так называемый референдум, поскольку он был запрещен законодательством Испании и Конституционным судом Испании из-за его несоответствия Конституции государства", — цитирует Бецу украинское агентство УНИАН.

Она также отметила, что на Украине убеждены: Испания демократическим способом решит все внутриполитические проблемы.