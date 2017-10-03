МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение права на свободу выражения мнения в деле "Новой газеты" и сотрудницы издания Елены Милашиной против РФ по делу о статьях о затонувшей подводной лодке "Курск", следует из постановления суда.
"ЕСПЧ единогласно постановил, что в деле… имело место нарушение статьи 10 Европейской конвенции по правам человека (свобода выражения мнения)", — говорится в опубликованном пресс-службой суда постановлении.
Расследование дела о крушении подлодки было прекращено в 2002 году. Газета опубликовала в январе 2005 года две статьи Милашиной о расследовании этого дела. В отношении второй статьи российскими властями были выдвинуты обвинения в клевете.