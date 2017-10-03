Митинг в Барселоне после референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Митинг в Барселоне после референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

ЛОНДОН, 3 окт – РИА Новости, Мария Табак. Жители Каталонии имеют право на самоопределение, говорится в заявлении министра по культуре, туризму и вопросам внешней политики Шотландии Фионы Хислоп.

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов. Националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании, Omnium Cultural и Каталонская национальная ассамблея в воскресенье призвали 3 октября провести "общую забастовку".

"Испания будет настаивать, что данный референдум не является легитимным, но продемонстрированный накал эмоций не может игнорироваться ни Испанией, ни более широкой европейской и международной общественностью", — говорится в заявлении Хислоп.

Шотландия, являясь регионом Соединенного Королевства, не участвует в формировании внешней политики Великобритании: эту функцию выполняет британское правительство. Так что любые заявления представителей шотландских властей имеют чисто рекомендательный характер. Крупнейшая партия Шотландии, к которой принадлежит и Хислоп, – Шотландская национальная партия, добивающаяся независимости Шотландии.

"Должен начаться диалог по поиску решения данной проблемы, отвечающего и требованиям демократии, и требованиям закона, и одновременно позволяющего народу Каталонии определять свое будущее", — отметила Хислоп.