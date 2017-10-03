В Париже рассказали подробности о подозреваемом в подготовке взрывов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мужчина, задержанный в Париже после обнаружения во французской столице газовых баллонов с взрывателем, представлял угрозу госбезопасности Франции, заявил во вторник глава МВД Жерар Коллон.

Ранее стало известно, что в минувшую субботу в XVI округе Парижа в подъезде жилого дома и рядом с ним были обнаружены несколько баллонов с газом и взрыватель. Прибывшие на место саперы обезвредили взрывное устройство. Следствие по делу ведет антитеррористическая прокуратура. В рамках расследования задержаны пять человек.

"Один из пяти задержанных представлял потенциальную угрозу государственной безопасности — имел статус fiche S", — сказал Коллон в эфире радиостанции France Inter.

Глава МВД отметил, что инцидент в "люксовом квартале Парижа является знаком того, что никто не находится в безопасности". По его мнению, такого рода события могут произойти в любом регионе и любом квартале Франции.

"Мы по-прежнему находимся в состоянии войны", — отметил он.