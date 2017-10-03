В Париже рассказали подробности о подозреваемом в подготовке взрывов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мужчина, задержанный в Париже после обнаружения во французской столице газовых баллонов с взрывателем, представлял угрозу госбезопасности Франции, заявил во вторник глава МВД Жерар Коллон.
"Один из пяти задержанных представлял потенциальную угрозу государственной безопасности — имел статус fiche S", — сказал Коллон в эфире радиостанции France Inter.
Глава МВД отметил, что инцидент в "люксовом квартале Парижа является знаком того, что никто не находится в безопасности". По его мнению, такого рода события могут произойти в любом регионе и любом квартале Франции.
"Мы по-прежнему находимся в состоянии войны", — отметил он.