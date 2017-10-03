Глава МВД Бельгии поддерживает стремление Каталонии к независимости

БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Глава МВД Бельгии Ян Ямбон во вторник высказался в поддержку стремления испанской Каталонии к независимости.

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон.

"Вы знаете, что сердцем я с каталонцами. Я – фламандский националист, и поэтому понимаю ситуацию с Каталонией", — сказал в эфире телерадиокомпании RTBF Ямбон. Он является членом партии националистического толка "Новый фламандский альянс" (NVA), входящей в правящую в Бельгии правительственную коалицию.

Говоря о возможности объявления парламентом Каталонии независимости автономии, Ямбон заявил о необходимости в этом случае "диалога с Мадридом". "Обстоятельства сложные. Я думаю, что требуется посредник, международный или другие, чтобы усадить стороны за стол (переговоров)", — сказал глава МВД Бельгии.

Он не исключил, что "в определенный момент времени запрос о признании независимой Каталонии окажется на столе международного сообщества", и в этом случае власти Бельгии его рассмотрят.