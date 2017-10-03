Facebook: больше половины "российской" рекламы показали после выборов в США

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Более половины рекламы, которая имела "российское происхождение", в социальной сети Facebook в США была показана уже после президентских выборов в ноябре 2016 года, а четверть такой рекламы вообще никто не увидел. Об этом сообщили в компании.

Заявление опубликовано по итогам слушаний в конгрессе США, в ходе которых представители Facebook передали конгрессменами 3 тысячи объявлений, зарегистрированных в соцсети в 2015-2017 годах якобы от имени российской организации ООО "Агентство интернет-исследований", указав, что эти объявления "разжигали расовые и социальные разногласия".

В конгрессе считают, что эти данные свидетельствуют о вмешательстве Москвы в выборы в США, что российские власти категорически отрицают.

Согласно заявлению Facebook, в общей сложности такую рекламу увидели 10 миллионов человек (всего на выборах за кандидатов от Республиканской и Демократической партий Дональда Трампа и Хиллари Клинтон проголосовали более 128 миллионов избирателей).

Однако лишь 44% этой рекламы пользователи соцсети увидели до дня выборов 8 ноября, а остальное — после.

Более того, 25% всей рекламы в силу особенностей ее демонстрации в сети вообще не нашла своего зрителя.

В сентябре Facebook заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские боты" якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы, а также предполагаемых связей с Москвой президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.