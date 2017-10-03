Эксперты: арест вице-президента Эквадора не означает потери им поста

МЕХИКО, 3 окт — РИА Новости. Возможное помещение в тюрьму вице-президента Эквадора Хорхе Гласа не будет означать немедленной потери им своего поста, однако приведет к временному отсутствию на рабочем месте, что должно вынудить президента страны Ленина Морено передать его полномочия одному из министров, считают местные эксперты.
"Если судья окончательно соглашается с просьбой прокурора, мы окажемся в ситуации временного отсутствия вице-президента, а в этом случае, как говорит конституция, президент должен назначить ему замену на временной основе", — заявил доктор юриспруденции Рафаэль Ойарте порталу Universo.
Сам Глас заявил, что не намерен скрываться от правосудия, так как считает себя невиновным. "Не беспокойтесь, не надо меня искать, я там, где всегда. Я не буду скрываться. Невиновные никогда не сбегают", — написал Глас в своем микроблоге в Twitter.
В начале августа президент Эквадора Морено подписал указ, который лишает Гласа всех полномочий. Морено шел в одной связке с Гласом на выборах главы государства в апреле этого года.