Эксперты: арест вице-президента Эквадора не означает потери им поста

МЕХИКО, 3 окт — РИА Новости. Возможное помещение в тюрьму вице-президента Эквадора Хорхе Гласа не будет означать немедленной потери им своего поста, однако приведет к временному отсутствию на рабочем месте, что должно вынудить президента страны Ленина Морено передать его полномочия одному из министров, считают местные эксперты.

Ранее суд Эквадора выдал ордер на арест Гласа после просьбы генеральной прокуратуры поместить его под предварительный арест по подозрению в коррупции.

"Если судья окончательно соглашается с просьбой прокурора, мы окажемся в ситуации временного отсутствия вице-президента, а в этом случае, как говорит конституция, президент должен назначить ему замену на временной основе", — заявил доктор юриспруденции Рафаэль Ойарте порталу Universo.

Сам Глас заявил, что не намерен скрываться от правосудия, так как считает себя невиновным. "Не беспокойтесь, не надо меня искать, я там, где всегда. Я не буду скрываться. Невиновные никогда не сбегают", — написал Глас в своем микроблоге в Twitter.

Глас подозревается в получении взяток от строительной фирмы Odebrecht. По данным прокуратуры, существует множество доказательств коррумпированности Гласа. Об этом свидетельствует, в частности, аудиозапись, на которой представитель Odebrecht и эквадорский чиновник обсуждают предполагаемые требования о взятке, высказанные вице-президентом.

В начале августа президент Эквадора Морено подписал указ, который лишает Гласа всех полномочий. Морено шел в одной связке с Гласом на выборах главы государства в апреле этого года.