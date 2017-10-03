Эквадорский суд выдал ордер на арест вице-президента Гласа

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Суд Эквадора выдал ордер на арест вице-президента страны Хорхе Гласа после просьбы Генеральной прокуратуры поместить его под предварительный арест по подозрению в коррупции, сообщается в заявлении прокуратуры страны.

По данным издания Comercio , судья Мигель Хурадо принял запрос прокуратуры на основании новых доказательств в расследовании. Помимо Гласа, суд также выдал ордер на арест его дяди Рикардо Риверы.

"Принимая аргументы, представленные прокурором…, судья Мигель Хурадо вынес решение о предварительном заключении для Хорхе Гласа и Рикардо Риверы", — сообщается в Twitter прокуратуры.

Глас подозревается в получении взяток от строительной фирмы Odebrecht. По данным прокуратуры, существует множество доказательств коррумпированности Гласа. Об этом свидетельствует, в частности, аудиозапись, на которой представитель Odebrecht и эквадорский чиновник обсуждают предполагаемые требования о взятке, высказанные вице-президентом.

В начале августа президент Эквадора Ленин Морено подписал указ, который лишает Гласа всех полномочий. Морено шел в одной связке с Гласом на выборах главы государства в апреле этого года.