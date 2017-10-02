В США могут опубликовать данные Facebook о "российских ботах"

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Главный демократ в комитете по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил, что в комитет поступило на рассмотрение около 3 тысяч объявлений Facebook, которые были якобы использованы российской разведкой для вмешательства во внутренние дела и в выборы в США.

"В рамках продолжающегося взаимодействия с нашим комитетом в рамках расследования Facebook передал более 3 тысяч объявлений, которые определены как выкупленные организацией, связанной с российскими спецслужбами", — уверяет конгрессмен в своем заявлении.

По его словам, "американцы достойны знать правду", поэтому он "сделает все возможное, чтобы сделать эту информацию публичной, как можно скорее".

Соцсеть Facebook ранее утверждала, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские" боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.