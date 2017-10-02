Facebook усилит контроль за рекламой, размещаемой в соцсети

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Компания Facebook предпримет дополнительные меры, направленные на прозрачность обстоятельств размещения рекламы, а также на проверку этих размещений в свете расследования о покупке рекламы в этой соцсети российскими "ботами" во время предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа, говорится в релизе компании.

Facebook ужесточает критерий определения рекламы, направленной на "разжигание насилия". Ранее к такой рекламе относился контент с "шокирующим содержанием", использование в объявлении прямых угроз, а также поощрение продажи и использования оружия. Соцсеть также сделает видимыми все объявления, размещенные одним аккаунтом, "даже те, что не нацелены напрямую на пользователя", осуществляющего поиск.

Компании, которые выразят желание опубликовать рекламу, "относящуюся к федеральным выборам в США", будут проверяться более тщательно, включая необходимость сообщить, кого они представляют. Кроме того, Facebook в своем релизе обратился к лидерам в индустрии и правительствам всех стран с призванием делиться информацией о "плохих" организациях, чтобы предотвратить их участие в социальных платформах.

Наконец, помимо того, что, как сообщалось ранее, Facebook наберет 1 тысячу новых работников, которые будут вручную отслеживать содержание объявлений и контекст их размещения, компания оповещает в релизе о намерении инвестировать в технологию компьютерного обучения для машинного обнаружения "неподходящих" объявлений.

Соцсеть Facebook ранее утверждала, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские боты" якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование инцидента ведется в ФБР и в Конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. А Facebook в понедельник предоставил конгрессменами США 3 тысячи объявлений, зарегистрированных в соцсети в 2015-2017 годах якобы от имени российской организации ООО "Агентство интернет-исследований", указав, что эти объявления "разжигали расовые и социальные разногласия".