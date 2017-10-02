Facebook дополнительно наймет тысячу сотрудников для проверки рекламы

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Компания Facebook Inc планирует дополнительно нанять тысячу сотрудников для проверки рекламных постов, которые могут использоваться для вмешательства в выборные процессы.

Ранее сообщалось, что Facebook в понедельник передаст конгрессу США 3 тысячи копий рекламных постов в рамках расследования "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году.

"Проверка рекламных постов означает не только оценку их содержимого, но и обстоятельства, при которых они приобретались, а также их целевую аудиторию. Таким образом, мы изменим нашу систему проверки, чтобы уделять больше внимания этим сигналам", — приводит заявление компании агентство Рейтер.

Отмечается, что набор новых сотрудников будет проходить в течение 2018 года.

Соцсеть Facebook ранее утверждала, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские" боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.