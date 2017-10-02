Все ограничения в отеле Mandalay Bay в Лас-Вегасе сняты

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Все ограничения в отеле Mandalay Bay Resort в Лас-Вегасе, откуда произошла стрельба унесшая жизни 50 человек, сняты, гости могут вернуться в номера, говорится в официальном Twitter отеля.
"Персонал службы безопасности снял все ограничения на доступ к Mandalay Bay Resort и другим местам курорта. Гости могут возвратиться в их комнаты", — говорится там.
По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.