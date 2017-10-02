Трамп отметил профессиональную работу полиции при стрельбе в Лас-Вегасе

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Трамп заявил, что правоохранители при стрельбе в Лас-Вегасе действовали быстро и по-настоящему профессионально, остановив убийцу.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он застрелился во время полицейского штурма.

"Я хочу поблагодарить полицию Лас-Вегаса и всех, кто реагировал на произошедшее, кто помогал спасать жизни многих. Скорость, с которой они действовали, была сверхъестественной и позволила предотвратить гибель многих", — сказал президент в обращении к нации, которое транслировали местные телеканалы.

По его словам, ликвидировать стрелявшего "так быстро после первых выстрелов, это то, за что мы всегда будем благодарны".

"Это показывает, в чем заключается настоящий профессионализм", — сказал Трамп.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.