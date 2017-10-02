ФБР и МВБ работают с властями Лас-Вегаса для расследования стрельбы

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что министерство внутренней безопасности (МВБ) и ФБР работают с местными властями, чтобы помочь расследованию стрельбы в Лас-Вегасе.

"ФБР и МВБ тесно сотрудничают с местными властями, чтобы помочь в расследовании", — сказал он, выступая в Белом доме.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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