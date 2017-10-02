Эйфелева башня отключит освещение в знак траура по погибшим в США и Марселе

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Эйфелева башня в Париже в полночь потушит освещение в знак скорби по жертвам нападений в Лас-Вегасе и Марселе, сообщила мэр французской столицы Анна Идальго.

Заявление Идальго в Twitter сопровождает хэштег #NousSommesUnis ("Мы едины").

Более 50 человек погибли и более 400 пострадали при стрельбе в центре Лас-Вегаса между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который покончил с собой. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

В воскресенье неизвестный с ножом, выкрикивая "Аллах акбар", напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две женщины.