МККК не исключил распространения холеры и других болезней в Йемене

ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эпидемия холеры в Йемене может усилиться во время сезона дождей, в стране не исключена также вспышка нового заболевания, связанного с водой, заявил в интервью РИА Новости глава делегации Международного комитета Красного Креста в Йемене Александр Фэйт.

"Холера также может более агрессивно проявиться во время сезона дождей. Дожди – это очень важный фактов, особенно в таких городах как Сана и Таиз, которые завалены мусором. Дожди, мусор, отсутствие чистой воды и гигиены приводят к ситуации, вызывающей большие опасения", — сказал он.

Фэйт отметил, что в условиях почти полностью разрушенной системы здравоохранения в стране, а также отсутствия гигиены и чистой воды в Йемене может произойти новая вспышка заболеваний, связанных с водой.

"Из-за сложившейся ситуации, с отсутствием гигиены может случиться все, что угодно. Это может быть все, что угодно, начиная с "обычных подозреваемых", вроде кори, или диареи", — добавил он.

По оценке МККК, общее количество подозрений за заражение холерой в Йемене к концу года может составить порядка миллиона случаев.