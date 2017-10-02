Александр Фэйт: Йемен катится вниз и неизвестно, когда остановится

Вооруженный конфликт в Йемене является одним из самых тяжелых на сегодняшний день. Система здравоохранения в стране почти полностью разрушена, врачи не получают зарплаты и голодают. При этом с апреля в Йемене началась вторая волна эпидемии холеры. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество подозрений на холеру превышает 750 тысяч случаев, свыше двух тысяч человек скончались от заболевания. О том, продолжится ли эпидемия холеры в 2018 году, может ли в Йемене возникнуть вспышка нового заболевания и почему гуманитарные агентства фактически заменили собой систему здравоохранения в стране, в интервью РИА Новости рассказал глава делегации Международного комитета Красного Креста в Йемене Александр Фэйт.

— МККК предполагает, что к концу года в Йемене могут заразиться холерой от 900 тысяч до миллиона человек. Почему такой большой разрыв и есть ли более четкие предположения?

— На данный момент у нас 750 тысяч человек, у которых есть подозрения на холеру. Это общие цифры. То есть 750 тысяч человек болеют не одновременно. К сожалению, мы опасаемся, что к концу года мы достигнем цифры в 900 тысяч случаев или даже больше. Мы опасаемся, что вспышка продлится и в 2018 году. Возможно, более низкими темпами, но в этом плане у нас были взлеты и падения. Мы видели сокращение доли заболевших ниже уровня в пять тысяч человек в сутки, а теперь он выше.

Холера также может более агрессивно проявиться во время сезона дождей. Дожди — это очень важный фактор, особенно в таких городах как Сана и Таиз, которые завалены мусором. Дожди, мусор, отсутствие чистой воды и гигиены приводят к ситуации, вызывающей большие опасения. Так что наши предположения в самом плохом варианте — 900 тысяч человек и даже больше.

— Опасаетесь ли вы, что в Йемене может начаться вспышка нового заболевания, к примеру, диареи, или другой болезни, связанной с водой? © AP Photo / Hani Mohammed Число случаев заражения холерой в Йемене в 2017 году может достичь миллиона

— Да. Из-за сложившейся ситуации с отсутствием гигиены может случиться все, что угодно, начиная с "обычных подозреваемых" вроде кори или диареи. Поэтому мы очень обеспокоены с учетом поставленной на колени системы здравоохранения, с сотрудниками, которые не получают зарплаты и просят у нас продуктовые наборы, которые мы обычно раздаем людям, бежавшим от войны. И мы раздаем эти наборы медработникам, потому что они нас просят. Все это говорит о сложной ситуации в системе, которая практически разрушена.

— ВОЗ считает, что низкий уровень смертности от холеры в Йемене является хорошей новостью, несмотря на количество возможных заражений. В МККК тоже так думают?

— Да. Это хорошая новость в череде плохих новостей. Это говорит о хорошей работе тех, кто ее выполняет. Потому что в начале много людей умирало, а теперь есть четкие процедуры. Поэтому я согласен с ВОЗ. Если люди вовремя добираются до лечебных центров, то у них очень большие шансы выжить. И это хорошая новость.

Но, опять же, мы имеем дело с людьми, которые не получают зарплату, в стране может произойти новая вспышка. Я надеюсь, что это не случится, но опасность есть.

— МККК призывает открыть аэропорт Саны для гуманитарной помощи. Это может облегчить гуманитарную ситуацию в стране?

© AP Photo / Mohammed Huwais Самолет МККК в аэропорте Саны , Йемен. 16 августа 2016 © AP Photo / Mohammed Huwais Самолет МККК в аэропорте Саны , Йемен. 16 августа 2016

— Та гуманитарная помощь, которую предоставляем мы, обычно попадает в Йемен без особых препятствий. Но проблема заключается в том, что МККК и "Врачи без границ" не могут там постоянно работать. Мы находимся в стране, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией. Мы не можем становиться системой здравоохранения и поставщиком лекарств для Йемена.

Сейчас в стране нельзя достать те лекарства, которые были доступны. И МККК, и "Врачи без границ", и другие делают все возможное, чтобы достать эти медикаменты, что не является нашей обычной работой, так как такие лекарства мы обычно не поставляем.

В какой-то момент необходимо полагаться на нормальную стандартную экономическую систему, которая функционирует, и при которой люди получают зарплату. И этот момент сейчас не работает, что заставляет нас беспокоиться.

— Поддерживаете ли вы контакты с теми, кто воюет в Йемене, чтобы высказывать им эти озабоченности?

— Да, мы говорим с коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, с правительством в Сане, с повстанцами, мы даже общаемся с вооруженными группировками, которые находятся в центре страны. Мы обсуждаем с ними вопросы нашей собственной безопасности, доступа на места, доступа к заключенным.

— Говорили ли вы спецпосланнику ООН по Йемену о своей оценке ситуации в стране?

— Обычно мы говорим о своей оценке ситуации всем. Я встречался со спецпосланником ООН, но он занят политической миссией, тогда как МККК не вовлечен в нее. Мы заботимся только о гуманитарном влиянии и реагировании.

— Видите ли вы сегодня возможности для политического урегулирования в Йемене? © Fotolia / robnaw МККК обеспокоен участившимися авиаударами по мирному населению в Йемене

— К сожалению, в данный момент я не вижу предпосылок для политического решения проблемы. И именно поэтому наш призыв еще актуальнее. Если бы мы знали, что политическое решение находится буквально за углом, то мы могли бы сказать, что все будет хорошо. Но его нет, и мы видим, что страна катится вниз, и мы очень обеспокоены, так как мы не знаем, когда она остановится в своем падении.

Так что в отсутствии политического решения мы призываем все стороны предоставить беспрепятственный доступ в страну для первой помощи, уважать правила ведения войны и международное гуманитарное право.