Действия полиции в Каталонии требуют реакции ЕС и НАТО, считает Железняк

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Действия испанских правоохранителей во время референдума о независимости Каталонии требуют оценки со стороны Европы и мирового сообщества, необходима официальная реакция ЕС и НАТО, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 844 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.

"Жестокость со стороны сил правопорядка в отношении людей, пришедших на референдум, только подлила масла в огонь существующего конфликта. Люди имеют право высказывать свое мнение, это одна из основ цивилизованного общества, поэтому массовые нарушения прав человека, совершенные в ходе референдума испанскими правоохранителям, требуют принципиальной оценки со стороны Европы и мирового сообщества", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению политика, вместо силового подавления гражданского движения в Каталонии, руководству страны следовало вести с населением и представителями региона цивилизованный диалог.

"Невозможно игнорировать мнение огромного количества жителей страны и продолжать делать вид, что ничего не произошло. "Страусиная" политика лишь усугубляет ситуацию с откровенным нарушением демократических свобод и прав, которые так любят на словах защищать в Европе. На этом фоне надеемся услышать официальную реакцию на события в Каталонии от партнеров Испании по ЕС и НАТО", — добавил он.

Железняк также отметил, что, помимо Испании, идеи независимости зреют в Италии, Франции, Великобритании, других странах, и от того, "сумеет ли сегодня Мадрид и ЕС в целом проявить политическую мудрость, будет зависеть карта Европы в ближайшей перспективе".