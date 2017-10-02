Действия полиции в Каталонии требуют реакции ЕС и НАТО, считает Железняк

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Действия испанских правоохранителей во время референдума о независимости Каталонии требуют оценки со стороны Европы и мирового сообщества, необходима официальная реакция ЕС и НАТО, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Жестокость со стороны сил правопорядка в отношении людей, пришедших на референдум, только подлила масла в огонь существующего конфликта. Люди имеют право высказывать свое мнение, это одна из основ цивилизованного общества, поэтому массовые нарушения прав человека, совершенные в ходе референдума испанскими правоохранителям, требуют принципиальной оценки со стороны Европы и мирового сообщества", — цитирует Железняка его пресс-служба.
"Невозможно игнорировать мнение огромного количества жителей страны и продолжать делать вид, что ничего не произошло. "Страусиная" политика лишь усугубляет ситуацию с откровенным нарушением демократических свобод и прав, которые так любят на словах защищать в Европе. На этом фоне надеемся услышать официальную реакцию на события в Каталонии от партнеров Испании по ЕС и НАТО", — добавил он.
Железняк также отметил, что, помимо Испании, идеи независимости зреют в Италии, Франции, Великобритании, других странах, и от того, "сумеет ли сегодня Мадрид и ЕС в целом проявить политическую мудрость, будет зависеть карта Европы в ближайшей перспективе".