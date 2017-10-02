Facebook передаст конгрессу США копии "связанной с Россией" рекламы

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Facebook в понедельник передаст конгрессу США 3 тысячи копий рекламных постов в рамках расследования "вмешательства" РФ в выборы в США в 2016 году, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванных представителей компании.
Ранее сообщалось, что сенатский комитет по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.