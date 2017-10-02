Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 2 окт – РИА Новости. Криками "Независимость!" встретили участники митинга, проходившего на площади Каталонии, объявление результатов голосования на референдуме в автономном сообществе, которое не признано испанским правительством.

На большом экране, установленном на площади, велась прямая трансляция оглашения официальных результатов из международного медиа-центра.

Когда официальный представитель женералитета Жорди Турул озвучил число проголосовавших – 2, 3 миллиона человек — толпа взорвалась аплодисментами и криками одобрения. Еще громче они стали, когда было названо число проголосовавших "за" независимость автономного сообщества от Испании – 2 миллиона человек.

После объявления результатов толпа начала петь гимн автономного сообщества – народную песню "Жнецы", мелодия которой была написана еще в XVII веке, в период восстания каталонцев против испанцев.

Правда, к моменту объявления результатов митинг, начавшийся еще в семь вечера, больше напоминал молодежную вечеринку, близившуюся к завершению. На площади находились в основном молодые люди, причем изрядно подвыпившие, а под ногами валялись пивные бутылки.

На некоторых из митингующих были Эстелады — неофициальный флаг независимой Каталонии. Поддержать сторонников независимости Каталонии приехали из других испанских регионов – Галисии, Валенсии, Мальорки. Один участник митинга держал в руках требование предоставить независимость Азорским островам.

На фоне происходящего туристы фотографировались на мобильные телефоны, многочисленные журналисты продолжали прямые включения.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали свыше 800 человек.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии "не было референдума о самоопределении", однако заверил, что правительство готово вести диалог в рамках закона.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>