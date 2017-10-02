БАРСЕЛОНА, 2 окт – РИА Новости. Криками "Независимость!" встретили участники митинга, проходившего на площади Каталонии, объявление результатов голосования на референдуме в автономном сообществе, которое не признано испанским правительством.
На большом экране, установленном на площади, велась прямая трансляция оглашения официальных результатов из международного медиа-центра.
Когда официальный представитель женералитета Жорди Турул озвучил число проголосовавших – 2, 3 миллиона человек — толпа взорвалась аплодисментами и криками одобрения. Еще громче они стали, когда было названо число проголосовавших "за" независимость автономного сообщества от Испании – 2 миллиона человек.
После объявления результатов толпа начала петь гимн автономного сообщества – народную песню "Жнецы", мелодия которой была написана еще в XVII веке, в период восстания каталонцев против испанцев.
Правда, к моменту объявления результатов митинг, начавшийся еще в семь вечера, больше напоминал молодежную вечеринку, близившуюся к завершению. На площади находились в основном молодые люди, причем изрядно подвыпившие, а под ногами валялись пивные бутылки.
На некоторых из митингующих были Эстелады — неофициальный флаг независимой Каталонии. Поддержать сторонников независимости Каталонии приехали из других испанских регионов – Галисии, Валенсии, Мальорки. Один участник митинга держал в руках требование предоставить независимость Азорским островам.
На фоне происходящего туристы фотографировались на мобильные телефоны, многочисленные журналисты продолжали прямые включения.
Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали свыше 800 человек.
Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии "не было референдума о самоопределении", однако заверил, что правительство готово вести диалог в рамках закона.
За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Каталонцы, решившие проголосовать на референдуме, сталкиваются с многочисленными препятствиями.
Полиция предпринимает беспрецедентные меры, чтобы закрыть места для голосования и не допустить проведения референдума.
Накануне было закрыто 1300 мест для голосования, однако ряд избирательных участков открылись вовремя, и пришедшие граждане смогли проголосовать. Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться уже с 6 часов утра по местному времени.
На ряде участков, открытых для голосования, произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.
Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии.
На референдуме уже успели проголосовать первые лица правительства Каталонии.
На фото: глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости.
В школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где голосовал Пучдемон, также произошли столкновения. Один человек пострадал, ему была оказана медицинская помощь.
Голосовать приходят не только ярые сторонники независимости. Те, кто хочет, чтобы Каталония осталась в составе Испании, также считают важным выразить свое мнение.
В Мадриде 1 октября прошла демонстрация против референдума о независимости Каталонии.
Минздрав страны заявил о 38 пострадавших из-за столкновений гражданах. Ранения получили и 11 сотрудников правоохранительных органов.
Во многих местах в центре Каталонии каждого выходящего с избирательного участка толпа перед входом встречает громкими аплодисментами — жители региона заявляют, что ценят каждый голос.
Несмотря на дождь, который идет в Барселоне с раннего утра, люди по несколько часов стоят на улицах в очереди, чтобы проголосовать.
Правоохранители изымают урны и бюллетени для голосования. Кроме того, по сообщению общественной организации Escoles Obertes, Гражданская гвардия блокирует доступ в интернет.
Лидер каталонского филиала социалистов (системная оппозиция) Микель Исета призвал "немедленно прекратить использование силы". Это, по его словам, лишь мобилизует граждан активно участвовать в референдуме.
Каталонские власти призывают всех пострадавших в столкновениях обратиться в медучреждения и написать заявления на обидчиков в полицию.
Согласно опросам, за независимость Каталонии выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% отделение от Испании не поддерживают.