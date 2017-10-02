Нападение на вокзале в Марселе: ответственность взяла ИГ*

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ) взяла ответственность за нападение на вокзале во французском Марселе. Об этом сообщило информационное агентство Рейтер.
В минувшее воскресенье неизвестный с криками "Аллах акбар!" набросился с ножом на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе, убив двух женщин. Нападавшего ликвидировала полиция.
Возможен теракт
"Это нападение может носить террористический характер, но пока это нельзя утверждать с полной уверенностью, поэтому я предпочитаю дождаться первых результатов следствия", — сказал министр.
"Гнев и огорчение"
"Гнев и огорчение в связи с жертвами. Поддержка полицейским и военнослужащим операции Sentinelle, которые нас защищают. Мы не потеряем бдительности", — написал премьер в микроблоге в Twitter.
Угроза терактов в Европегазета Le Parisien, ссылаясь на секретный документ ведомства, оказавшийся в ее распоряжении.
"Особое внимание необходимо уделить появлению любой информации, связанной с проникновением или попыткой саботажа на территории, отведенной для движения поездов", — приводило издание текст документа.
"Легко устроить и сложно предотвратить"
По его словам, "единственное, что можно предпринять, это использовать разведку, чтобы вычислить как можно быстрее лиц, которые стали приверженцами крайних взглядов, поместить их под наблюдение, помешать им совершить подобные действия".
*Террористическая организация, запрещенная в России