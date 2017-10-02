Нападение на вокзале в Марселе: ответственность взяла ИГ*

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ) взяла ответственность за нападение на вокзале во французском Марселе. Об этом сообщило информационное агентство Рейтер.

В минувшее воскресенье неизвестный с криками "Аллах акбар!" набросился с ножом на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе, убив двух женщин. Нападавшего ликвидировала полиция.

Возможен теракт

Нападение на людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе могло быть терактом, однако следователям предстоит точно установить все факты. С таким заявлением выступил глава МВД Франции Жерар Коллон.

"Это нападение может носить террористический характер, но пока это нельзя утверждать с полной уверенностью, поэтому я предпочитаю дождаться первых результатов следствия", — сказал министр.

"Гнев и огорчение"

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что огорчен гибелью людей на вокзале в Марселе. Глава правительства также выразил слова поддержки сотрудникам правоохранительных органов.

"Гнев и огорчение в связи с жертвами. Поддержка полицейским и военнослужащим операции Sentinelle, которые нас защищают. Мы не потеряем бдительности", — написал премьер в микроблоге в Twitter.

Угроза терактов в Европе

Генеральное управление национальной полиции Франции ранее предупредило об опасности терактов на железных дорогах по всей Европе, а также о планах экстремистов организовать серию лесных пожаров и отравить продукты питания. Об этом сообщила газета Le Parisien , ссылаясь на секретный документ ведомства, оказавшийся в ее распоряжении.

"Особое внимание необходимо уделить появлению любой информации, связанной с проникновением или попыткой саботажа на территории, отведенной для движения поездов", — приводило издание текст документа.

"Легко устроить и сложно предотвратить"

Теракты в Европе могут происходить еще на протяжении 20 лет, их легко устроить и очень трудно предотвратить, рассказал РИА Новости бывший сотрудник французских спецслужб, бельгийский эксперт по контртеррору Клод Монике.

По его словам, "единственное, что можно предпринять, это использовать разведку, чтобы вычислить как можно быстрее лиц, которые стали приверженцами крайних взглядов, поместить их под наблюдение, помешать им совершить подобные действия".

*Террористическая организация, запрещенная в России