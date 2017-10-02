В Каталонии рассмотрят вопрос об одностороннем объявлении независимости

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 2 окт — РИА Новости. Парламент Каталонии в одностороннем порядке будет принимать решение об объявлении независимости, заявил заместитель председателя женералитета (правительства Каталонии) Ориол Жункерас.

"Да, такое решение действительно будет принимать парламент", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании.

Официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>