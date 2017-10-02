Премьер Испании: референдум в Каталонии не состоялся

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Каталонии не было никакого референдума о независимости, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

"Сегодня не было референдума о самоопределении в Каталонии", — сказал глава правительства на пресс-конференции.

Готовность к диалогу

Рахой призвал все политические силы подумать о будущем страны и отметил необходимость восстановления конституционного порядка. "Нам необходимо единство. Я надеюсь на поддержку политических партий, которые выступают за конституционные основы. Поэтому я призываю политические силы и парламентариев вместе задуматься о будущем, которое стоит перед нами. Также завтра я намерен выступить перед конгрессом", — сказал он в специальном телевизионном обращении.

В то же время Рахой отметил, что Мадрид готов к диалогу в рамках правого поля. "Мы должны восстановить это мирное сосуществование как можно быстрее. Я никогда не буду закрывать дверь для диалога и никогда так не делал. Я всегда остаюсь открыт к честному диалогу, но только оставаясь в рамках закона", — заявил он, отметив, что референдум "оказал серьезное влияние на мирное сосуществование" регионов Испании.

Право на независимость

Говоря о действиях правоохранительных органов, глава испанского правительства подчеркнул, что они выполняли приказ. "Гражданская гвардия и национальная полиция действовали в соответствии со своим долгом и приказом, которые они получили от суда", — заявил он.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, комментируя прошедший референдум, заявил, что жители автономии добились права на суверенитет. "Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли своё право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли своё право на суверенитет", — заявил он в специальном телевизионном обращении, пообещав передать результаты голосования в парламент для принятия соответствующего решения.

Пучдемон призвал Евросоюз не игнорировать нарушение прав человека со стороны правоохранительных органов Испании, выразив мнение, что правительство королевства "своей рукой написало позорную страницу в истории отношений с Каталонией".

Референдум в Каталонии

Глава автономии также выразил готовность к диалогу с Мадридом при условии, что он будет вестись с уважением к каталонцам. "И мы открыты к предложениям о посредничестве, которое могло бы помочь нам на этом пути", — добавил он.

В Каталонии в воскресенье состоялся референдум о независимости, который Мадрид считает незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд Испании. По заявлению полиции, ей удалось взять под контроль большую часть из 2,3 тыс. участков, где должно было пройти голосование.

Возле некоторых участков произошли столкновения между полицией и сторонниками референдума. В результате, по последним данным, пострадали 844 гражданских и 33 сотрудника правоохранительных органов.

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