Премьер Испании: референдум в Каталонии не состоялся

01:3902.10.2017
(обновлено: 01:42 02.10.2017)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Каталонии не было никакого референдума о независимости, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.
"Сегодня не было референдума о самоопределении в Каталонии", — сказал глава правительства на пресс-конференции.
Рахой призвал все политические силы подумать о будущем страны и отметил необходимость восстановления конституционного порядка. "Нам необходимо единство. Я надеюсь на поддержку политических партий, которые выступают за конституционные основы. Поэтому я призываю политические силы и парламентариев вместе задуматься о будущем, которое стоит перед нами. Также завтра я намерен выступить перед конгрессом", — сказал он в специальном телевизионном обращении.
Готовность к диалогу
В то же время Рахой отметил, что Мадрид готов к диалогу в рамках правого поля. "Мы должны восстановить это мирное сосуществование как можно быстрее. Я никогда не буду закрывать дверь для диалога и никогда так не делал. Я всегда остаюсь открыт к честному диалогу, но только оставаясь в рамках закона", — заявил он, отметив, что референдум "оказал серьезное влияние на мирное сосуществование" регионов Испании.
Говоря о действиях правоохранительных органов, глава испанского правительства подчеркнул, что они выполняли приказ. "Гражданская гвардия и национальная полиция действовали в соответствии со своим долгом и приказом, которые они получили от суда", — заявил он.
Право на независимость
Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, комментируя прошедший референдум, заявил, что жители автономии добились права на суверенитет. "Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли своё право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли своё право на суверенитет", — заявил он в специальном телевизионном обращении, пообещав передать результаты голосования в парламент для принятия соответствующего решения.
Пучдемон призвал Евросоюз не игнорировать нарушение прав человека со стороны правоохранительных органов Испании, выразив мнение, что правительство королевства "своей рукой написало позорную страницу в истории отношений с Каталонией".
Глава автономии также выразил готовность к диалогу с Мадридом при условии, что он будет вестись с уважением к каталонцам. "И мы открыты к предложениям о посредничестве, которое могло бы помочь нам на этом пути", — добавил он.
Референдум в Каталонии
В Каталонии в воскресенье состоялся референдум о независимости, который Мадрид считает незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд Испании. По заявлению полиции, ей удалось взять под контроль большую часть из 2,3 тыс. участков, где должно было пройти голосование.
Возле некоторых участков произошли столкновения между полицией и сторонниками референдума. В результате, по последним данным, пострадали 844 гражданских и 33 сотрудника правоохранительных органов.
За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Каталонцы, решившие проголосовать на референдуме, сталкиваются с многочисленными препятствиями.
Полиция предпринимает беспрецедентные меры, чтобы закрыть места для голосования и не допустить проведения референдума.
Накануне было закрыто 1300 мест для голосования, однако ряд избирательных участков открылись вовремя, и пришедшие граждане смогли проголосовать. Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться уже с 6 часов утра по местному времени.
На ряде участков, открытых для голосования, произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.
Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии.
На референдуме уже успели проголосовать первые лица правительства Каталонии.
На фото: глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости.
В школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где голосовал Пучдемон, также произошли столкновения. Один человек пострадал, ему была оказана медицинская помощь.
Голосовать приходят не только ярые сторонники независимости. Те, кто хочет, чтобы Каталония осталась в составе Испании, также считают важным выразить свое мнение.
В Мадриде 1 октября прошла демонстрация против референдума о независимости Каталонии.
Минздрав страны заявил о 38 пострадавших из-за столкновений гражданах. Ранения получили и 11 сотрудников правоохранительных органов.
Во многих местах в центре Каталонии каждого выходящего с избирательного участка толпа перед входом встречает громкими аплодисментами — жители региона заявляют, что ценят каждый голос.
Несмотря на дождь, который идет в Барселоне с раннего утра, люди по несколько часов стоят на улицах в очереди, чтобы проголосовать.
Правоохранители изымают урны и бюллетени для голосования. Кроме того, по сообщению общественной организации Escoles Obertes, Гражданская гвардия блокирует доступ в интернет.
Лидер каталонского филиала социалистов (системная оппозиция) Микель Исета призвал "немедленно прекратить использование силы". Это, по его словам, лишь мобилизует граждан активно участвовать в референдуме.
Каталонские власти призывают всех пострадавших в столкновениях обратиться в медучреждения и написать заявления на обидчиков в полицию.
Согласно опросам, за независимость Каталонии выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% отделение от Испании не поддерживают.