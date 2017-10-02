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Премьер Испании: референдум в Каталонии не состоялся

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (260)
01:3902.10.2017
(обновлено: 01:42 02.10.2017)
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© AP Photo / Andre PennerПремьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фотоПремьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Andre Penner

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Каталонии не было никакого референдума о независимости, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

"Сегодня не было референдума о самоопределении в Каталонии", — сказал глава правительства на пресс-конференции.

Бюллетени для голосования на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Отделение Каталонии от Испании поддержали 90% проголосовавших
Рахой призвал все политические силы подумать о будущем страны и отметил необходимость восстановления конституционного порядка. "Нам необходимо единство. Я надеюсь на поддержку политических партий, которые выступают за конституционные основы. Поэтому я призываю политические силы и парламентариев вместе задуматься о будущем, которое стоит перед нами. Также завтра я намерен выступить перед конгрессом", — сказал он в специальном телевизионном обращении.

Готовность к диалогу

В то же время Рахой отметил, что Мадрид готов к диалогу в рамках правого поля. "Мы должны восстановить это мирное сосуществование как можно быстрее. Я никогда не буду закрывать дверь для диалога и никогда так не делал. Я всегда остаюсь открыт к честному диалогу, но только оставаясь в рамках закона", — заявил он, отметив, что референдум "оказал серьезное влияние на мирное сосуществование" регионов Испании.

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Каталонии вооруженный мужчина ранил двух человек на избирательном участке
Говоря о действиях правоохранительных органов, глава испанского правительства подчеркнул, что они выполняли приказ. "Гражданская гвардия и национальная полиция действовали в соответствии со своим долгом и приказом, которые они получили от суда", — заявил он.

Право на независимость

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, комментируя прошедший референдум, заявил, что жители автономии добились права на суверенитет. "Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли своё право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли своё право на суверенитет", — заявил он в специальном телевизионном обращении, пообещав передать результаты голосования в парламент для принятия соответствующего решения.

Пучдемон призвал Евросоюз не игнорировать нарушение прав человека со стороны правоохранительных органов Испании, выразив мнение, что правительство королевства "своей рукой написало позорную страницу в истории отношений с Каталонией".

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости Каталонии, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
Глава Каталонии заявил, что народ добился своего права на суверенитет
Глава автономии также выразил готовность к диалогу с Мадридом при условии, что он будет вестись с уважением к каталонцам. "И мы открыты к предложениям о посредничестве, которое могло бы помочь нам на этом пути", — добавил он.

Референдум в Каталонии

В Каталонии в воскресенье состоялся референдум о независимости, который Мадрид считает незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд Испании. По заявлению полиции, ей удалось взять под контроль большую часть из 2,3 тыс. участков, где должно было пройти голосование.

Возле некоторых участков произошли столкновения между полицией и сторонниками референдума. В результате, по последним данным, пострадали 844 гражданских и 33 сотрудника правоохранительных органов.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Очереди к урнам и столкновения с полицией: в Каталонии проходит референдум
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКонституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Каталонцы, решившие проголосовать на референдуме, сталкиваются с многочисленными препятствиями.Избиратель на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Каталонцы, решившие проголосовать на референдуме, сталкиваются с многочисленными препятствиями.
© AFP 2017 / Pau Barrena Полиция предпринимает беспрецедентные меры, чтобы закрыть места для голосования и не допустить проведения референдума.Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
Полиция предпринимает беспрецедентные меры, чтобы закрыть места для голосования и не допустить проведения референдума.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНакануне было закрыто 1300 мест для голосования, однако ряд избирательных участков открылись вовремя, и пришедшие граждане смогли проголосовать. Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться уже с 6 часов утра по местному времени.Люди ожидают открытия избирательного участка в Барселоне для дальнейшего голосования на референдуме о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Накануне было закрыто 1300 мест для голосования, однако ряд избирательных участков открылись вовремя, и пришедшие граждане смогли проголосовать. Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться уже с 6 часов утра по местному времени.
© REUTERS / Susana VeraНа ряде участков, открытых для голосования, произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© REUTERS / Susana Vera
На ряде участков, открытых для голосования, произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии.Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии.
© AFP 2017 / Lluis GeneНа референдуме уже успели проголосовать первые лица правительства Каталонии.
На фото: глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости.Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости Каталонии, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
На референдуме уже успели проголосовать первые лица правительства Каталонии.
На фото: глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости.
© REUTERS / Albert GeaВ школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где голосовал Пучдемон, также произошли столкновения. Один человек пострадал, ему была оказана медицинская помощь.Столкновения с испанскими полицейскими в Каталонии. 1 октября 2017
© REUTERS / Albert Gea
В школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где голосовал Пучдемон, также произошли столкновения. Один человек пострадал, ему была оказана медицинская помощь.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГолосовать приходят не только ярые сторонники независимости. Те, кто хочет, чтобы Каталония осталась в составе Испании, также считают важным выразить свое мнение.Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Голосовать приходят не только ярые сторонники независимости. Те, кто хочет, чтобы Каталония осталась в составе Испании, также считают важным выразить свое мнение.
© AFP 2017 / Javier Soriano В Мадриде 1 октября прошла демонстрация против референдума о независимости Каталонии.Демонстрация против референдума о независимости Каталонии в Мадриде, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Javier Soriano
В Мадриде 1 октября прошла демонстрация против референдума о независимости Каталонии.
© REUTERS / Juan MedinaМинздрав страны заявил о 38 пострадавших из-за столкновений гражданах. Ранения получили и 11 сотрудников правоохранительных органов.Столкновения с испанскими полицейскими в Каталонии. 1 октября 2017
© REUTERS / Juan Medina
Минздрав страны заявил о 38 пострадавших из-за столкновений гражданах. Ранения получили и 11 сотрудников правоохранительных органов.
© REUTERS / Eloy AlonsoВо многих местах в центре Каталонии каждого выходящего с избирательного участка толпа перед входом встречает громкими аплодисментами — жители региона заявляют, что ценят каждый голос.Женщина после голосования на избирательном участке в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© REUTERS / Eloy Alonso
Во многих местах в центре Каталонии каждого выходящего с избирательного участка толпа перед входом встречает громкими аплодисментами — жители региона заявляют, что ценят каждый голос.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНесмотря на дождь, который идет в Барселоне с раннего утра, люди по несколько часов стоят на улицах в очереди, чтобы проголосовать.Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Несмотря на дождь, который идет в Барселоне с раннего утра, люди по несколько часов стоят на улицах в очереди, чтобы проголосовать.
© AP Photo / Emilio MorenattiПравоохранители изымают урны и бюллетени для голосования. Кроме того, по сообщению общественной организации Escoles Obertes, Гражданская гвардия блокирует доступ в интернет.Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Правоохранители изымают урны и бюллетени для голосования. Кроме того, по сообщению общественной организации Escoles Obertes, Гражданская гвардия блокирует доступ в интернет.
© AFP 2017 / Jose JordanЛидер каталонского филиала социалистов (системная оппозиция) Микель Исета призвал "немедленно прекратить использование силы". Это, по его словам, лишь мобилизует граждан активно участвовать в референдуме.Женщины держат бюллетени на избирательном участке в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Jose Jordan
Лидер каталонского филиала социалистов (системная оппозиция) Микель Исета призвал "немедленно прекратить использование силы". Это, по его словам, лишь мобилизует граждан активно участвовать в референдуме.
© REUTERS / Albert GeaКаталонские власти призывают всех пострадавших в столкновениях обратиться в медучреждения и написать заявления на обидчиков в полицию.Столкновения между толпой и испанскими офицерами гражданской гвардии в Сан-Жульян-де-Рамис, Испания. 1 октября 2017
© REUTERS / Albert Gea
Каталонские власти призывают всех пострадавших в столкновениях обратиться в медучреждения и написать заявления на обидчиков в полицию.
© AFP 2017 / Lluis GeneСогласно опросам, за независимость Каталонии выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% отделение от Испании не поддерживают.Пожарные удерживают людей от столновения с испанскими офицерами гражданской полиции в Каталонии. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
Согласно опросам, за независимость Каталонии выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% отделение от Испании не поддерживают.
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