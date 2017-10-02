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В столкновениях с полицейскими в Каталонии пострадали сотни человек

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (260)
01:3802.10.2017
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© REUTERS / Albert GeaСтолкновения с испанскими полицейскими в Каталонии. 1 октября 2017Столкновения с испанскими полицейскими в Каталонии. 1 октября 2017
© REUTERS / Albert Gea

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Более 800 человек пострадали при столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума о независимости. Об этом сообщило министерство здравоохранения автономии.

"В общей сложности 844 людям понадобилась медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее говорилось о 460 пострадавших.

"Немыслимое насилие"

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости Каталонии, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
Глава Каталонии заявил, что народ добился своего права на суверенитет
Издание El Pais сообщило, что группа адвокатов, представляющих коллектив "Иридия", зафиксировала в Барселоне более 60 случаев применения силы со стороны полицейских.

Один из наблюдателей, координатор французского движения OUI au Pays Catalan (OPC) Жорди Вера, сообщил РИА Новости, что полиция проявляла "немыслимое насилие", избивая стариков, женщин и детей.

Официальный представитель женералитата (правительства Каталонии) Жорди Турул заявил, что национальная полиция Испании применяла в ходе столкновений у избирательных участков слезоточивый газ.

Власти Каталонии готовы обратиться в суд

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Наблюдатели на референдуме в Каталонии рассказали о возникнувших сложностях
Власти Каталонии намерены обратиться в международный суд из-за действий испанских правоохранителей в ходе столкновений на референдуме о независимости от Испании.

"Испанская полиция действует отвратительно. Им должно быть стыдно, потому что такие меры нарушают права человека. Испанское правительство должно будет ответить перед международным судом за то, что они сделали", — заявил представитель местных властей.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал Евросоюз не игнорировать действия испанской полиции и заявил, что правительство королевства "своей рукой написало позорную страницу в истории отношений с Каталонией".

"Многие миллионы проголосовавших"

Люди в очереди на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Международные наблюдатели отметили высокую явку на референдуме в Каталонии
Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, комментируя прошедший референдум, заявил, что жители автономии добились права на суверенитет. Официальный представитель женералитата региона Жорди Турул заявил, что в референдуме приняли участие "многие миллионы" каталонцев, хотя более 300 избирательных участков были закрыты.

"Триста девятнадцать избирательных участков были вынуждены закрыться, голосование не было нормальным, многие миллионы каталонцев проголосовали. Мы можем говорить, что счет идет на миллионы", — сказал Турул журналистам.

Созыв всеобщей забастовки

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мадуро: Рахой должен ответить перед миром за произошедшее в Каталонии
Лидеры общественных националистических организаций Каталонии объявили, что 3 октября  созывают всеобщую забастовку.

"Третьего числа пройдет национальная забастовка, всеобщая забастовка", — заявил организации Omnium Cultural Жорди Куишари, добивающейся независимости Каталонии от Испании.

Лидер другой крупной националистической организации Жорди Санчес, который призвал председателя женералитета Карлеса Пучдемона объявить независимость. "Надеемся, что правительство нам даст скоро увидеть рождение новой каталонской республики", — заявил он.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Пожарные удерживают людей от столновения с испанскими офицерами гражданской полиции в Каталонии. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
Очереди к урнам и столкновения с полицией: в Каталонии проходит референдум
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