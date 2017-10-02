Наблюдатели на референдуме в Каталонии рассказали о возникнувших сложностях

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 2 окт — РИА Новости. Наблюдатели на референдуме о независимости Каталонии отметили сложности с обеспечением принципа тайны голосования, заявил журналистам глава делегации международных наблюдателей, бывший министр иностранных дел Словении Димитрий Рупель.

"Мы отметили сложности в обеспечении тайного голосования, потому что на многих участках не были установлены кабины", — сказал он.

При этом, по его словам, основной проблемой в голосовании были "политические угрозы в адрес организаторов референдума, включая избирательную комиссию и изъятие документов и бюллетеней с голосами представителями испанской полиции".

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании.

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