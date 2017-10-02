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Наблюдатели на референдуме в Каталонии рассказали о возникнувших сложностях

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (256)
01:2002.10.2017
0410
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАРСЕЛОНА, 2 окт — РИА Новости. Наблюдатели на референдуме о независимости Каталонии отметили сложности с обеспечением принципа тайны голосования, заявил журналистам глава делегации международных наблюдателей, бывший министр иностранных дел Словении Димитрий Рупель.

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мадуро: Рахой должен ответить перед миром за произошедшее в Каталонии
"Мы отметили сложности в обеспечении тайного голосования, потому что на многих участках не были установлены кабины", — сказал он.

При этом, по его словам, основной проблемой в голосовании были "политические угрозы в адрес организаторов референдума, включая избирательную комиссию и изъятие документов и бюллетеней с голосами представителями испанской полиции".

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Очереди к урнам и столкновения с полицией: в Каталонии проходит референдум
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКонституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Каталонцы, решившие проголосовать на референдуме, сталкиваются с многочисленными препятствиями.Избиратель на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Каталонцы, решившие проголосовать на референдуме, сталкиваются с многочисленными препятствиями.
© AFP 2017 / Pau Barrena Полиция предпринимает беспрецедентные меры, чтобы закрыть места для голосования и не допустить проведения референдума.Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
Полиция предпринимает беспрецедентные меры, чтобы закрыть места для голосования и не допустить проведения референдума.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНакануне было закрыто 1300 мест для голосования, однако ряд избирательных участков открылись вовремя, и пришедшие граждане смогли проголосовать. Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться уже с 6 часов утра по местному времени.Люди ожидают открытия избирательного участка в Барселоне для дальнейшего голосования на референдуме о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Накануне было закрыто 1300 мест для голосования, однако ряд избирательных участков открылись вовремя, и пришедшие граждане смогли проголосовать. Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться уже с 6 часов утра по местному времени.
© REUTERS / Susana VeraНа ряде участков, открытых для голосования, произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© REUTERS / Susana Vera
На ряде участков, открытых для голосования, произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии.Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии.
© AFP 2017 / Lluis GeneНа референдуме уже успели проголосовать первые лица правительства Каталонии.
На фото: глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости.Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости Каталонии, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
На референдуме уже успели проголосовать первые лица правительства Каталонии.
На фото: глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости.
© REUTERS / Albert GeaВ школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где голосовал Пучдемон, также произошли столкновения. Один человек пострадал, ему была оказана медицинская помощь.Столкновения с испанскими полицейскими в Каталонии. 1 октября 2017
© REUTERS / Albert Gea
В школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где голосовал Пучдемон, также произошли столкновения. Один человек пострадал, ему была оказана медицинская помощь.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГолосовать приходят не только ярые сторонники независимости. Те, кто хочет, чтобы Каталония осталась в составе Испании, также считают важным выразить свое мнение.Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Голосовать приходят не только ярые сторонники независимости. Те, кто хочет, чтобы Каталония осталась в составе Испании, также считают важным выразить свое мнение.
© AFP 2017 / Javier Soriano В Мадриде 1 октября прошла демонстрация против референдума о независимости Каталонии.Демонстрация против референдума о независимости Каталонии в Мадриде, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Javier Soriano
В Мадриде 1 октября прошла демонстрация против референдума о независимости Каталонии.
© REUTERS / Juan MedinaМинздрав страны заявил о 38 пострадавших из-за столкновений гражданах. Ранения получили и 11 сотрудников правоохранительных органов.Столкновения с испанскими полицейскими в Каталонии. 1 октября 2017
© REUTERS / Juan Medina
Минздрав страны заявил о 38 пострадавших из-за столкновений гражданах. Ранения получили и 11 сотрудников правоохранительных органов.
© REUTERS / Eloy AlonsoВо многих местах в центре Каталонии каждого выходящего с избирательного участка толпа перед входом встречает громкими аплодисментами — жители региона заявляют, что ценят каждый голос.Женщина после голосования на избирательном участке в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© REUTERS / Eloy Alonso
Во многих местах в центре Каталонии каждого выходящего с избирательного участка толпа перед входом встречает громкими аплодисментами — жители региона заявляют, что ценят каждый голос.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНесмотря на дождь, который идет в Барселоне с раннего утра, люди по несколько часов стоят на улицах в очереди, чтобы проголосовать.Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Несмотря на дождь, который идет в Барселоне с раннего утра, люди по несколько часов стоят на улицах в очереди, чтобы проголосовать.
© AP Photo / Emilio MorenattiПравоохранители изымают урны и бюллетени для голосования. Кроме того, по сообщению общественной организации Escoles Obertes, Гражданская гвардия блокирует доступ в интернет.Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Правоохранители изымают урны и бюллетени для голосования. Кроме того, по сообщению общественной организации Escoles Obertes, Гражданская гвардия блокирует доступ в интернет.
© AFP 2017 / Jose JordanЛидер каталонского филиала социалистов (системная оппозиция) Микель Исета призвал "немедленно прекратить использование силы". Это, по его словам, лишь мобилизует граждан активно участвовать в референдуме.Женщины держат бюллетени на избирательном участке в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Jose Jordan
Лидер каталонского филиала социалистов (системная оппозиция) Микель Исета призвал "немедленно прекратить использование силы". Это, по его словам, лишь мобилизует граждан активно участвовать в референдуме.
© REUTERS / Albert GeaКаталонские власти призывают всех пострадавших в столкновениях обратиться в медучреждения и написать заявления на обидчиков в полицию.Столкновения между толпой и испанскими офицерами гражданской гвардии в Сан-Жульян-де-Рамис, Испания. 1 октября 2017
© REUTERS / Albert Gea
Каталонские власти призывают всех пострадавших в столкновениях обратиться в медучреждения и написать заявления на обидчиков в полицию.
© AFP 2017 / Lluis GeneСогласно опросам, за независимость Каталонии выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% отделение от Испании не поддерживают.Пожарные удерживают людей от столновения с испанскими офицерами гражданской полиции в Каталонии. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
Согласно опросам, за независимость Каталонии выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% отделение от Испании не поддерживают.
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