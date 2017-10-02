Международные наблюдатели отметили высокую явку на референдуме в Каталонии

Люди в очереди на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Люди в очереди на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 2 окт — РИА Новости. Наблюдатели на референдуме о независимости Каталонии от Испании, который считают незаконным в Мадриде, отметили высокую явку, заявил журналистам глава делегации международных наблюдателей, бывший министр иностранных дел Словении Димитрий Рупель.

"Мы отметили, что явка была достаточно высокой. Однако у меня сейчас нет точных цифр", — сказал он.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>